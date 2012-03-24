За фальсифікацію справи про убивство журналіста Александрова сядуть восьмеро

На Луганщині засуджено 8 осіб, серед яких 4 колишніх працівників міліції, за фальсифікацію матеріалів кримінальної справи за обвинуваченням Юрія Вередюка у вбивстві журналіста Ігоря Александрова.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

За інформацією ГПУ, вироком апеляційного суду Луганської області від 20 березня 2012 року колишніх працівників міліції К. та Г. засуджено до 7 та 13 років позбавлення волі відповідно за фальсифікацію матеріалів кримінальної справи за обвинуваченням Ю.Вередюка у вбивстві журналіста І.Александрова, а останнього – також за вбивство Ю.Вередюка.

Ще двох працівників міліції – Ш. і В. засуджено до 8 років позбавлення волі кожного за пособництво засудженому Г. у вбивстві Ю.Вередюка.

Крім цього, вироком суду засуджено ще 4 осіб, з яких громадянина А. визнано винним у пособництві працівникам міліції К. та Г. у фальсифікації матеріалів кримінальної справи стосовно Ю.Вередюка та дачу завідомо неправдивих свідчень у ній.

Колишніх працівників міліції позбавлено спеціальних звань.

Законність вироку наразі вивчається Генеральною прокуратурою України.

Довідка УНІАН. Журналіст І.Александров 3 липня 2001 року був жорстоко побитий бейсбольними бітами біля фойє його телерадіокомпанії «ТОР», а через чотири дні, 7 липня, він помер у лікарні.

І.Александров був автором серії телепередач «Без ретуші», в ході яких колишні працівники УБОЗ розповідали про зв`язки місцевого криміналу з правоохоронними органами. Журналіст не встиг випустити в ефір четверту передачу циклу, в якій повинні мали бути розкриті імена вищих посадовців, пов`язаних зі злочинцями.

5 липня 2001 року на той час прокурор Донецької області Віктор ПШОНКА порушив кримінальну справу про замах на вбивство, а потім і про вбивство І.Александрова. Тоді ж Віктор ЯНУКОВИЧ, який обіймав на той момент посаду губернатора Донецької області, узяв під особистий контроль хід розслідування справи.

Спочатку затримали і звинувачували у вбивстві журналіста бомжа Ю.Вередюка, і прокуратура на суді вимагала засудити його до 8 років позбавлення волі. Проте 17 травня 2002 року Донецький апеляційний суд виправдав Ю.Вередюка за «недоведеністю участі у здійсненні злочину», звільнивши його в залі суду. Справа була відправлена на повторне розслідування.

20 травня Донецька обласна прокуратура (прокурором був В.ПШОНКА) оскаржила рішення суду, скарга мала розглядатися у Верховному суді 11 липня, проте розгляд був перенесений на 25 липня.

19 липня 2002 року Ю.Вередюк помер у Краматорську в будинку своєї співмешканки, куди прийшов після відвідування лікарні. Офіційно він помер від гострої серцевої недостатності, ускладненої інфарктом міокарду.

Потім були затримані і в 2006 році засуджені 12 чоловік, винних у смерті І.Александрова, зокрема, герої його публікацій - слов`янські бізнесмени брати РИБАКИ.