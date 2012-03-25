В Івано-Франківську із квітами та молитвою згадали Чорновола

Сьогодні громадськість Івано-Франківська вшанувала пам’ять Вячеслава Чорновола, який трагічно загинув 13 років тому в автокатастрофі.

Як передає кореспондент УНІАН, біля пам’ятника Герою України В.Чорноволу відбувся мітинг-реквієм, на який прийшли керівники обласної і міської влади, лідери політичних партій і громадських організацій, жителі Івано-Франківська. Учасники заходу тримали національні та партійні прапори.

Священики різних конфесій відслужили поминальну панахиду за В.Чорноволом.

До пам’ятника вінки і живі квіти від громади міста, партійних організацій та пересічних громадян поклали керівники облради і облдержадміністрації, міста, громадськості.

Учасники віча-пам’яті хвилиною мовчання вшанували пам’ять В.Чорновола і його дружини Атени Пашко.

Голова Івано-Франківської облради Олександр СИЧ на віче від імені обласної ради висловив шану В.Чорноволу, який «здобував і розбудовував Українську державу». Він закликав «цінувати лідерів нації при їхньому житті», тоді будемо мати свою незалежну державу.

Заступник голови облдержадміністрації Роман ІВАНИЦЬКИЙ закликав берегти пам’ять про лідера Руху справами, за які загинув В.Чорновіл. За його словами «Чорновіл став пророком для багатьох, він ніколи не говорив з чужого голосу, говорив те, що думав».

Голова Івано-Франківської крайової організації Народного руху України Ігор ШУМЕГА наголосив на необхідності єдності національно-демократичних сил і закликав усіх згуртуватися навколо захисту незалежності України, яка нині як ніколи знову під загрозою.

Довідка УНІАН. В.Чорновіл трагічно загинув внаслідок автокатастрофи на трасі Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року.

22 березня 2011 року Генеральна прокуратура України передала на додаткове розслідування до столичного главку міліції кримінальну справу, порушену за фактом загибелі В.Чорновола.