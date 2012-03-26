Білорусам Рівненщини спростять перетин кордону

На території Рокитнівського району Рівненщини незабаром відкриється третій місцевий пункт пропуску через україно-білоруський кордон.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, про це домовилися керівники Держприкордонслужби України та Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь під час робочої зустрічі у місті Сарни.

Згідно з Протоколом зустрічі, буде відкрито третій спрощений пункт перетину кордону «Березово – Дзержинськ», який діятиме після підписання відповідної міждержавної угоди.

Напередодні про це досягли домовленості керівники партнерських Рівненської та Брестської областей.

Однак це не остаточна кількість таких прикордонних переходів з Білоруссю, запевняє голова Рівненської облдержадміністрації Василь БЕРТАШ. За його словами, він уже направив до Києва листа з проханням посприяти у відкритті четвертого місцевого пункту пропуску за напрямом «Старе Село – Дзержинськ».

Актуальність створення нових спрощених пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю пояснюється проживанням у Рокитнівському районі Рівненщини значної кількості етнічних білорусів.

На даний час офіційно тут діють два місцевих пункти пропуску за напрямами «Познань – Дзержинськ» та «Дроздинь – Дзержинськ». Відтак, жителям десяти сіл Рокитнівського району спрощено візити до сусідньої держави. Саме у цих селах мешкає багато етнічних білорусів, яким доводилося витрачати зайві гроші на легальну поїздку до рідні в сусідню державу, а в сезон збирання грибів і ягід вони, зазвичай, ставали «нелегальними мігрантами».