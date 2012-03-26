Пам'ятник Висоцькому поставлять на місці його виступу в Харкові
Харківська обласна організація Національної спілки архітекторів України оголосила конкурс на проект пам'ятника знаменитому барду
Харківська обласна організація Національної спілки архітекторів України оголосила конкурс на проект пам'ятника знаменитому барду Володимиру Висоцькому.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це на засіданні архітектурно-містобудівної ради повідомив головний архітектор Харкова Сергій ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ.
За його словами, конкурс на проект пам'ятника став ініціативою обласної організації спілки архітекторів. З його умовами починаючи з 30 березня можна буде ознайомитися в управлінні архітектури Харківської міської ради або на сайті обласної організації НСАУ.
С.ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ повідомив, що пам'ятник установлять біля Палацу спорту на проспекті Маршала Жукова, де поет і музикант виступив з концертом у травні 1978 року.