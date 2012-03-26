У Харкові четвертокласник «замінував» школу

У Харкові учень 4-го класу зробив хибне повідомлення про замінування школи, в якій навчається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у Відділі звязків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Повідомлення про замінування середньої школи №71, що розташована у Орджонікідзевському районі міста, надійшло до правоохоронців.

Працівники вибухово-технічної служби за півтори години оглянули чотирьохповерхову будівлю загальною площею 3,5 тис. квадратних метрів, однак вибухових речовин та вибухонебезпечних пристроїв там не виявлено.

За кілька годин правоохоронці знайшли особу, яка повідомила про замінування, – ним виявився 10 річний учень 4-го класу цієї ж школи. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи.