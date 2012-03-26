Кіровоградські хлібопекарі «спеклись» на розтраті 300 тисяч гривень
02:52, 26 березня 2012Суспільство
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Кримінальну справу порушено за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст.365 та ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України
У Кіровограді працівники прокуратури та СБУ виявили факт розтрати державного майна на суму майже 300 тис. грн. посадовими особами державного підприємства «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2».
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.
Йдеться про зловживання службовим становищем та розтрату борошна. Службові особи заподіяли істотну шкоду інтересам державного підприємства, діючи в порушення Законів України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та «Про здійснення державних закупівель».
Кримінальну справу порушено за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст.365 та ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України.
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