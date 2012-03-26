Підняли на поверхню тіла двох гірників, які опинилися під завалом
09:21, 26 березня 2012Суспільство
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Обвал стався 23 березня поблизу с. Веселе Донецької області
Піднято на поверхню тіла двох гірників, які 23 березня опинилися під завалом на шахті у Донецькій області.
Про це повідомляє прес-служба МНС.
23 березня о 20.00 поблизу с. Веселе Шахтарського району Донецької області (ТОВ «Шахта Торез Шанс 2») на горизонті 300 метрів стався обвал, під який потрапило дві людини.
25 березня о 16.55 тіла постраждалих були виявлені без ознак життя. О 18.00 рятувальники підняли на поверхню тіла гірників.
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