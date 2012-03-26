Погода на завтра

Завтра вночі у східних областях України очікується невеликий сніг, на решті території без істотних опадів, вдень у більшості регіонів мокрий сніг та дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі у Криму та Приазов'ї, а вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 1-6° морозу, на півдні Криму 3-5° тепла; вдень 2-7° тепла, у західних областях 8-13°, на Закарпатті до 15°.

У Київській області у вівторок вночі без істотних опадів, вдень мокрий сніг та дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла. У Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень 4-6° тепла.