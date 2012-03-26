На Сумщині з банкомата вкрали 190 тисяч гривень

У місті Глухів Сумськї області невідомі вкрали з банкомата 190 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськічстю УМВС України у Сумській області, банкомат був встановлений у столярній майстерні приватного підприємця і не перебував під охороною відповідного підрозділу Державної служби охорони.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.