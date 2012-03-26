На Сумщині з банкомата вкрали 190 тисяч гривень
15:22, 26 березня 2012Суспільство
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Вирішується питання про порушення кримінальної справи
У місті Глухів Сумськї області невідомі вкрали з банкомата 190 тисяч гривень.
Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськічстю УМВС України у Сумській області, банкомат був встановлений у столярній майстерні приватного підприємця і не перебував під охороною відповідного підрозділу Державної служби охорони.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
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