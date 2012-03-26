В УНІАН пройде вечір пам`яті Валерія Нечипоренка

Рік тому, 27 березня 2011 року, пішов з життя заступник генерального директора УНІАН, заслужений журналіст України, письменник Валерій Нечипоренко.

У вівторок, 27 березня, з нагоди роковин смерті Валерія Петровича в УНІАН пройде вечір його пам`яті.

Валерій Петрович був непересічною особистістю. Він багато зробив, аби агентство стало одним з лідерів серед мас-медіа в Україні. Він залишив по собі яскраві книги, багато корисних справ у громадському житті. Він займався соціологією, організовував культурні та літературні фестивалі, сміливо експериментував, взявшись за будь-яку справу. Мало хто в житті може похвалитись такою кількістю друзів. Не сумніваємось, завтра вони зберуться разом з ріднею та колегами в рідному для Валерія Петровича агентстві, аби згадати його, поділитись спогадами. Друзі Валерія Петровича, Петро та Ксенія Мацкевич представлять книгу вибраних творів Валерія Нечипоренка “Завиграшки”.

Усіх, хто хотів би згадати Валерія Петровича, розповісти про нього, запрошуємо в УНІАН (Київ, Хрещатик, 4, прес-зала агентства) у вівторок, 27 березня, о 18.30.

Валерій Нечипоренко народився в 1955 році у Коростені на Житомирщині. Закінчив Житомирський педінститут, працював шкільним вчителем, інструктором райкому комсомолу. Працював у газеті «Радянська Житомирщина», головним редактором газети “Житомирський вісник”, у газетах “Фінансова Україна”, “День”, “Всеукраїнські відомсті”.

З лютого 1999 року по березень 2011 року був заступником генерального директора УНІАН. Видав 12 художніх і науково-популярних книг, перекладався англійською, японською, польською та іншими мовами, лауреат премії Спілки письменників за краще оповідання 1996 року.