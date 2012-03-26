Заборгованість по зарплаті в Україні перевалила за мільярд

В Україні заборгованість із виплати заробітної плати в лютому 2012 року зросла на 3,1%, і на 1 березня становила 1,07 млрд грн, із початку року заборгованість збільшилася на 9,5%; порівняно з даними на 1 березня 2011 року заборгованість скоротилася на 24,4%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

У Держстаті зазначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати в лютому зафіксовано в 13 областях України, а також в АР Крим і в Севастополі. Відповідно скорочення заборгованості спостерігалося в 11 областях і Києві.

Зокрема, найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн) на 1 березня ц.р. зафіксований у Донецькій – 243,323 млн. грн (у лютому зросла на 7,7%, із початку року - на 21,5%, порівняно з 1 березня 2011 року – скоротилася на 16,3%) і Харківській областях – 113,02 млн. грн (у лютому скоротилася на 2,3%, з початку року - зросла на 25,5%, порівняно з 1 березня 2011 року скоротилася на 16,2%).

Високий рівень заборгованості із заробітної плати залишається в Луганській області - 94,268 млн. грн (у лютому зросла на 2,1%, із початку року - на 1,4%, порівняно з 1 березня 2011 року - скоротилася на 23,4%).

Заборгованість із заробітної плати в Києві на 1 березня 2012 року становила 70,35 млн. грн (у лютому скоротилася на 1,3%, із початку року - на 3%, порівняно з 1 березня 2011 року – більш ніж у півтора рази).

Найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 березня ц.р. зафіксовано в Чернівецькій області – 209 тис. грн (у лютому скоротилася на 37,9%, із початку року - на 12,9%, порівняно з 1 березня 2011 року - скоротилася майже в 16 разів), Рівненській – 2,523 млн. грн (у лютому сума заборгованості збільшилася на 4,8%, із початку року - на 1,4%, порівняно з 1 березня 2011 року – скоротилася на 70%) і Тернопільській областях – 6,217 млн. грн (у лютому зросла на 3%, із початку року скоротилася на 19,8%, порівняно з 1 березня 2011 року - скоротилася на 45,8%).

Довідка УНІАН. В Україні в 2010 році заборгованість із зарплати скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд грн. У 2011 році заборгованість скоротилася на 19,8% – до 977,365 млн. грн.