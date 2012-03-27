У Донецьку затримали трьох учасників акції проти «міліційного свавілля»

У Донецьку затримано трьох учасників акції проти «міліційного свавілля».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив телефоном учасник акції Олександр Безніс, якого також доставили до міліції.

За словами О.Безніса, він і його товариші - активісти студентського руху «МАМА», який є «системою колективної безпеки молоді від політичних переслідувань», проводили сьогодні в центрі Донецька біля будівлі обласного УВС акцію в рамках єдиного дня дій всеукраїнської кампанії «Міліція - досить клеїти молодь!».

«Незважаючи на те, що заявку на проведення акції ми в міськраду подали, нас затримали і доставили до Ворошиловського РВВС Донецька», - розповів О.Безніс телефоном.

Він уточнив, що з десятка учасників акції затримали лише трьох студентів, «які тримали в руках точні копії херсонських листівок, на яких було написано «Нет милицейскому беспределу!».

«Зараз нас допитують і складають протокол», - сказав О.Безніс.

У відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області підтвердили, що учасників акції доставили до Ворошиловського РВВС «для з'ясування обставин».

Крім того, в Управлінні зі зв'язків із громадськістю Донецької міськради сказали, що учасники акції повідомили про намір провести акцію лише за дві години до її початку. «Ми ніяк не відреагували на повідомлення учасників акції, тому що просто не встигли цього зробити», - повідомив начальник управління Максим Ровинський.

Близько 17.45 учасників акції з міліції відпустили. За словами О.Безніса, стосовно студентів було складено адмінпротокол за фактом дрібного хуліганства. «Зараз ми пишемо скаргу до РВВС за даним фактом, а завтра віднесемо скаргу до прокуратури», - повідомив О.Безніс.