Дні матчів Євро-2012 хочуть зробити вихідними

Як повідомили УНІАН у департаменті «Євро-2012» Львівської міської ради, міста, які прийматимуть Євро-2012, ініціюють оголошення днів матчів вихідними.

«Таке рішення зараз розглядається в уряді. Йдеться про те, щоб у кожному з 4 міст дні проведення матчів були вихідні. Львову у цьому плані простіше, адже з трьох матчів, які прийматиме місто, два пройдуть у вихідні дні – у суботу та неділю. Ще один матч відбудеться у середу», - розповіли УНІАН у департаменті «Євро-2012» Львівської міської ради.

8 червня відбудеться перший матч та відкриття Турніру. У Львові відбудуться три матчі фінального турніру: 9 червня зіграють Німеччина та Португалія, 13 червня зустрінуться Данія та Португалія, і 17 червня – Данія і Німеччина.