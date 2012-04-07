У Черкасах проходить фестиваль тверезості

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, на фестивалі відбувається флеш-моб "Звільнись від отрути", під час якого сигарети у городян обмінюватимуть на яблука, а алкоголь - на трав’яні чаї.

Крім того, учасники фестивалю пройшли урочистою ходою "За здоров’я" від площі 700-річчя і до центру міста. Для дорослих на фестивалі є низка спортивних розваг – змагання "Тато, мама, я – дружна сім’я", а також козацькі забави. Малечу розважатимуть клоуни.

Окрім музичної частини, глядачі зможуть побачити показові виступи Черкаської обласної федерації ушу, бойового мистецтва хортинг та бойового гопаку.

На фестивалі проходитиме фестиваль Будянський ярмарок із товарами для здоров’я. Всі охочі зможуть взяти участь у майстер-класах з народних ремесел, влаштованих жителями родових поселень. Також відвідувачі зможуть послухати акапельні співи від будянського жіночого хору "Горлиця".