"Поштовий магазин" дурив покупців легкими грошима
АМКУ оштрафувало ТОВ «Поштовий магазин» на 1 млн. 681 тис грн за несумлінну конкуренцію у вигляді розповсюдження неправдивої інформації про можливість виграшу.
Про це повідомив УНІАН голова Одеського відділення Антимонопольного комітету України Юрій Кравець.
За його словами, проведеним розслідуванням скарг громадян про ошукування встановлено, що одеське підприємство «Поштовий магазин» розміщувало в друкованих виданнях рекламу, яка містила твердження: «300 000 гривень за одне слово», «Відгадайте закодоване на малюнку слово і ... виграйте 300 000 грн»; «Знайдіть в скрині слово і одержіть 300 000 грн».
Причому підприємство також зазначало: «Гарантія вручення 300 000 грн». Хоча під час розслідування фактів фахівці АМКУ виявили, що насправді працівники ТОВ «Поштовий магазин» подібних акцій не проводили, переможців не нагороджували, а «збирали у такий спосіб адреси громадян, які легко відгадали слово, з метою залучення їх як клієнтуру підприємства».
На адреси «переможців» були розіслані листи про гарантовану можливість виграшу автомобіля або 150 тис. грн, а також додаткових призів за умови замовлення продукції з каталогу товарів магазина. При цьому ціни на продукцію в 2-4 рази перевищували середню вартість аналогічних товарів, що є у торгових мережах.
Водночас фахівці АМКУ закликали одеситів ставитися уважніше до рекламної інформації про безкорисливі подарунки, обдумано включатися у подібні розиграші.