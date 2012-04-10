На Одещині під виглядом мінералки продавали водопровідну воду
15:26, 10 квітня 2012Суспільство
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Фахівці Управління Держгірпромнагляду в Одеській області перевірили приватне підприємство, яке випускало бутильовану воду під торговою маркою «Гагарінська».
|Вода
Встановлено також, що «лінія розливу підключена до електромереж 0,4 кВ. Проте не проведені профілактичні випробування електроустановок, а також не призначена наказом особа, відповідальна за безпечну експлуатацію електрогосподарства цеху».
Крім того, з`ясувалося що лінія з розливу води в пляшки розташована в цеху, який не призначений для цього виду діяльності. Будівля не прийнята в експлуатацію комісією.
З урахуванням цього Держінспекція заборонила експлуатацію електроустановок цеху. Підприємця притягнуто до адміністративної відповідальності. Також матеріали перевірки передані в правоохоронні органи.
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