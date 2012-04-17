МНС: На Южноукраїнській АЕС сталася аварія
08:45, 17 квітня 2012Суспільство
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На Южноукраїнській АЕС другий блок відключено від об’єднаної енергосистеми України.
|Радіаційний та протипожежний стан на станції - у межах норми.
Енергоблок № 2 виведено на мінімально контрольований рівень і відключено від об’єднаної енергосистеми України, повідомляє прес-служба МНС.
Працівниками станції вживаються заходи по усуненню несправностей. Радіаційний та протипожежний стан на станції - у межах норми.
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