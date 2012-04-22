У Миколаєві вийшла з коми Олександра Попова

Про це газеті "Сегодня" повідомили у Фонді Ріната Ахметова "Розвиток України".

Дівчину відключили від апарату штучної вентиляції легенів - вона вже дихає самостійно. Також Саша намагається говорити.

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Як повідомлялося, О.Попову жорстоко побили в Миколаєві в ніч на 10 березня. За діями садиста спостерігали його дружина і подруга, однак нічого не зробили.

Дівчину привезли в миколаївську лікарню голою. У неї важка черепно-мозкова травма з набряком головного мозку, розрив легені, перелом кісток носа і щелеп, перелом грудини і ребер. Дівчина 41 день перебувала в комі. Всі витрати на лікування О.Попової взяв на себе Фонд Ріната Ахметова "Розвиток України".

Прокуратура Миколаївської області направила до Ленінського районного суду міста з обвинувальним висновком кримінальну справу, порушену за фактом замаху на вбивство 19-річної О.Попової.