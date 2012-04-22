Від вибуху у "Галицькій брамі" загинув пожежний

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, під час ліквідації пожежі на другому поверсі стався вибух невідомого походження. Внаслідок вибуху один працівник МНС загинув і ще двоє з опіками госпіталізовані.

Підрозділами МНС з приміщення кафе було врятовано 40 осіб.

О 19.58 пожежу було ліквідовано 14 відділеннями пожежно-рятувальної служби МНС. Причина пожежі та вибуху встановлюються.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.