Від вибуху у "Галицькій брамі" загинув пожежний
11:57, 22 квітня 2012Суспільство
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Вчора о 17.32 в Івано-Франківську у кафе „Галицька брама” (двоповерхова дерев’яна будівля) виникла пожежа.
З колиби врятувалися 40 людей, фото МНС
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, під час ліквідації пожежі на другому поверсі стався вибух невідомого походження. Внаслідок вибуху один працівник МНС загинув і ще двоє з опіками госпіталізовані.
Підрозділами МНС з приміщення кафе було врятовано 40 осіб.
О 19.58 пожежу було ліквідовано 14 відділеннями пожежно-рятувальної служби МНС. Причина пожежі та вибуху встановлюються.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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