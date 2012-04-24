В інтернеті вже торгують цеглою з Андріївського узвозу - 1500 грн за штуку
У мережі з`явилися оголошення про продаж цегли з київського Монмартра.
|На Андріївському узвозі намагаються заробити
За одну цеглину з Андріївського просять 1000-1500 грн. «Продам за розумну ціну старовинні цеглини з клеймом. Є з Андріївського узвозу, з Київської фортеці. Ціна 1000 гривень», - сказано в оголошенні на одному із сайтів. Продавці запевняють, що вони старовинні. «Це не свіжак, не бійтеся, - каже продавець Тетяна про цеглу з Андріївського. - Кілька років тому на узвозі згорів дерев`яний будинок, обкладений раритетною цеглою. Родичі ще тоді звідти принесли, валявся на дачі, про всяк випадок. Клеймо є, але розібрати, що там написано, важко. На одній цеглині з Київської фортеці, знайденій після руйнування, можна розібрати прізвище Луньов».
Експерти кажуть, що особливої цінності ці цеглини не мають. «Більше 100 грн така цегла не може коштувати. Найстарішій київській цеглі 150 років. Більше можуть дати тільки затяті збирачі, в чиїх колекціях не вистачає якогось примірника. Справжню цінність оцінять лише нащадки років через 100», - каже колекціонер Сергій З.