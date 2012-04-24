В інтернеті вже торгують цеглою з Андріївського узвозу - 1500 грн за штуку

Про це пише газета " Сегодня".

За одну цеглину з Андріївського просять 1000-1500 грн. «Продам за розумну ціну старовинні цеглини з клеймом. Є з Андріївського узвозу, з Київської фортеці. Ціна 1000 гривень», - сказано в оголошенні на одному із сайтів. Продавці запевняють, що вони старовинні. «Це не свіжак, не бійтеся, - каже продавець Тетяна про цеглу з Андріївського. - Кілька років тому на узвозі згорів дерев`яний будинок, обкладений раритетною цеглою. Родичі ще тоді звідти принесли, валявся на дачі, про всяк випадок. Клеймо є, але розібрати, що там написано, важко. На одній цеглині з Київської фортеці, знайденій після руйнування, можна розібрати прізвище Луньов».

Експерти кажуть, що особливої ​​цінності ці цеглини не мають. «Більше 100 грн така цегла не може коштувати. Найстарішій київській цеглі 150 років. Більше можуть дати тільки затяті збирачі, в чиїх колекціях не вистачає якогось примірника. Справжню цінність оцінять лише нащадки років через 100», - каже колекціонер Сергій З.