У Львові побили першого заступника начальника податкової міліції

Цю інформацію УНІАН підтвердив начальник Головного управління МВС України у Львівській області Олександр Рудяк.

„Сьогодні, близько 8.00, на вулиці Льва Толстого у Львові біля будинку, в якому він проживає, невідомий напав на першого заступника начальника податкової міліції, завдавши йому тілесних ушкоджень. Інцидент стався тоді, коли заступник начальника податкової міліції виходив з двору будинку, зачиняючи хвіртку”, - сказав О.Рудяк.

За його словами, потерпілий проходить обстеження в лікарні.

„На тілі є синець, інших тілесних ушкоджень немає”, - зауважив керівник обласної міліції.

О.Рудяк також зазначив, що мотиви нападу встановлюються, працює слідчо-оперативна група. Проводиться перевірка.

У прес-службі ДПС у Львівській області кореспондента УНІАН повідомили, що „офіційної інформації про скоєний напад немає” і відмовилися від будь-яких коментарів.