У Львові побили першого заступника начальника податкової міліції
Сьогодні вранці невідомий скоїв напад на першого заступника начальника податкової міліції Державної податкової служби у Львівській області полковника міліції Юрія Лопотова.
Цю інформацію УНІАН підтвердив начальник Головного управління МВС України у Львівській області Олександр Рудяк.
„Сьогодні, близько 8.00, на вулиці Льва Толстого у Львові біля будинку, в якому він проживає, невідомий напав на першого заступника начальника податкової міліції, завдавши йому тілесних ушкоджень. Інцидент стався тоді, коли заступник начальника податкової міліції виходив з двору будинку, зачиняючи хвіртку”, - сказав О.Рудяк.
За його словами, потерпілий проходить обстеження в лікарні.
„На тілі є синець, інших тілесних ушкоджень немає”, - зауважив керівник обласної міліції.
О.Рудяк також зазначив, що мотиви нападу встановлюються, працює слідчо-оперативна група. Проводиться перевірка.
У прес-службі ДПС у Львівській області кореспондента УНІАН повідомили, що „офіційної інформації про скоєний напад немає” і відмовилися від будь-яких коментарів.