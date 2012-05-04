Втікача з Київського СІЗО впіймали
08:52, 04 травня 2012Суспільство
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Засудженого Віталія Кузьменка, який скоїв втечу с Київського СІЗО, затримали.
|Кузьменка повернули "додому"
Як повідомляв УНІАН, 3 травня під час вранішньої перевірки в Київському СІЗО було виявлено відсутність одного із засуджених, який відбував покарання у господарській службі при слідчому ізоляторі.
Втікача, 1979 року народження, у 2010 році було засуджено на три роки позбавлення волі за крадіжку з відстроченням вироку на два роки.
За фактом втечі ув’язненого з Київського СІЗО Шевченківським райуправлінням ГУ МВС України в м. Києві проведено перевірку та порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу України.
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