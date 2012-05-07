В Україні отримати трудову з дворічним стажем можна за півтисячі гривень

Розірвати це коло можна кількома способами: придбати трудову за півтисячі гривень із фальшивим стажем, або скористатися пропозицією держави, яку незабаром планують запровадити - відпрацювати на підприємство в якості стажера півроку без зарплати, проте із записом у трудову, пише ТСН.

Наразі Мінсоцполітики розглядає законопроект "Про зайнятість населення". За даним документом, щоб підвищити попит на молодих спеціалістів, пропонується запровадити так зване стажування. "Роботодавець може взяти до 6 місяців студента, який не буде отримувати зарплату. Але обов'язково такий роботодавець повинен буде завести йому трудову. Я чув і критику даного проекту, але ми зробили опитування – студенти підтримують цю норму", - пояснив очільник міністерства Сергій Тігіпко. За словами заслуженого юриста України Лілії Кузнєцової, якщо залишити законопроект у такому варіанті, яким він є зараз, то роботодавці зможуть використовувати випускників як безкоштовну робочу силу. Ще один варіант знайти роботу – на межі криміналу. Спецпропозиції в інтернеті обіцяють за день зробити з вас висококваліфікованого спеціаліста. Купити уже заповнену трудову зовсім не складно. Щоб отримати багаторічний стаж, варто лише заповнити невеличку анкету і залишити номер мобільного телефону. За 550 гривень і день очікування трудова з 2 роками записаного стажу була готова. Правда, у Мінсоцполітики не рекомендували подаватись, бо там можуть перевірити стаж. Попри це навіть такий варіант з офіційною печаткою був можливий. Щоб не було проблем із липовою трудовою книжкою, вписують лише приватні організації, які вже закриті, або знаходяться на етапі ліквідації. Тому тут навіть телефонний дзвінок-перевірка не видасть фальшивку. Нагадаємо, на сьогоднішній день в Україні у центрах зайнятості зареєстровано 547,7 тис. громадян, що і є офіційним показником безробіття. Половина з них - молодь у віці до 35 років.