На вихідні синоптики прогнозують похолодання до 1°

Протягом цього тижня в Україні триватиме літня погода, але на вихідних очікується похолодання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в МНС повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

За його словами, в Україні панує суто літня погода. Зокрема, сказав М.Кульбіда, максимальна температура сягає 25-30 градусів тепла. При цьому спостерігаються нечасті і нетривалі опади.

Як зауважив М.Кульбіда, такі умови призводять до високої пожежної небезпеки на території України, яка у деяких областях, зокрема, у східних та південних, удвічі перевищує стандартні показники.

Що стосується прогнозу погоди на найближчий тиждень, сказав М.Кульбіда, 7-12 травня на території України вночі прогнозується 13-18 градусів тепла, а вдень температура коливатиметься від 22 до 27 градусів. Однак уже з 12 і до 15 травня Гідрометцентр очікує зниження температури повітря. Зокрема, вночі температура впаде до 1-6 градусів, а вдень становитиме від 10 до 15 градусів.

М.Кульбіда додав, що у зв’язку з цим є ймовірність виникнення у деяких областях приморозків на поверхні ґрунту.