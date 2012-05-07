У Кременчуці з вікна випала півторарічна дівчинка

У Кременчуці з вікна другого поверху приватного будинку випала півторарічна дівчинка.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області, автомобіль швидкої допомоги доставив дитину до лікарні з тілесними ушкодженнями, характерними для падіння з висоти.

Встановлено, що дівчинка випала, схилившись на москітну сітку пластикового вікна.

Аналогічний випадок стався й у Харкові, де на смерть розбився однорічний хлопчик.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Комінтернівського району Харкова Дениса Мишкова.

За його даними, дитина випала з вікна житлового будинку по проспекту Героїв Сталінграда 6 травня близько 9.20. Близько 17.00 під час операції в лікарні дитина від отриманих ушкоджень померла.

Як пояснила мати хлопчика, малюк, якому недавно виповнився рік, заліз на підвіконня та, спершись на москітну сітку, випав з вікна.

За вказаним фактом проводиться перевірка.

Прокуратура тримає хід перевірки на контролі.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня у Харкові, випавши з вікна квартири на 8-му поверсі будинку, на смерть розбився дворічний хлопчик. Як з’ясувалося, дитина залізла на підвіконня та, спершись на москітну сітку, випала з вікна.