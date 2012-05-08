У Луганській області 12-річний хлопчик наклав на себе руки

У місті Ровеньки Луганської області 12-річний хлопчик покінчив життя самогубством.

Цю інформацію УНІАН підтвердила начальник Управління освіти Ровеньківської міської ради Тетяна Коваленко.

«Як тільки батьки подали заяву до міліції, нам про це стало відомо. Поки не можу сказати, чи порушувалася кримінальна справа, міліція проводить перевірку і з`ясовує обставини», - сказала Т.Коваленко.

За інформацією сайту «Вперед-Ровеньки»,12-річний учень 6-го класу ЗОШ № 12 покінчив життя самогубством, повісившись на дереві на власному ремені.

«Тато прийшов з роботи, коли він вчив уроки. Батько пішов спати. Пізніше, мабуть, дитині захотілося піти погуляти. Він зателефонував матері, щоб відпроситися на вулицю. Вона не відпустила хлопця і наказала вчити уроки. Коли жінка повернулася з роботи, вдома сина не знайшла. Подумала, що той все ж пішов без дозволу. І лише коли вийшла на город, побачила, що хлопчик повісився на дереві. Він повісився на власному ремені», - пише «Вперед-Ровеньки».

За інформацією сайту, сім`я загиблого хлопчиську живе у мікрорайоні Алмазний, характеризується як благополучна. Сам хлопчик був активним, жвавим, навіть трохи задиркуватим, з характером.

Водночас керівник відділу зв`язків з громадськістю ГУМВС у Луганській області Тетяна Погукай заявила кореспонденту УНІАН, що міліція суїцидами не займається.

«Це не кримінал, тому жодної інформації у мене немає», - сказала Т.Погукай.