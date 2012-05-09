Львівський суд дозволив червоні прапори і заборонив масові акції 9 травня

Про це повідомили УНІАН у Львівській міській раді.

Як повідомила УНІАН начальник юридичного управління Львівської міської ради Гелена Пайонкевич, Львівський окружний адміністративний суд прийняв пізно увечері 8 травня ухвалу, якою зупинив дію ухвали Львівської міської ради №1438 від 26.04.2012 року «Про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території м. Львова». Відповідне клопотання до суду подав Прокурор міста Львова.

«Ухвалою Окружного адміністративного суду зупинено дію ухвали про червоні прапори. На сьогодні вона не чинна. Попри те, що протест прокурора відхилили сьогодні депутати під час позачергового засідання, але прокуратура звернулась до суду і дію ухвали зупинили. Відтак, ухвала про заборону розміщення у Львові символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки не діє», - зазначила Гелена Пайонкевич.

Також, як повідомили у Львівській міській раді, Львівський окружний адміністративний суд заборонив проведення масових заходів у Львові 9 травня.

Львівська міська рада скерувала позовну заяву до Львівського окружного адміністративного суду з вимогою заборонити проведення акцій 9 травня у Львові. Відтак, 8 травня відбулось судове засідання, яке тривало з 15.00 до опівночі. Рішення про заборону було винесено вночі (близько 00.35), коли вже розпочалася нова доба – 9 травня.

«Суд прийняв рішення заборонити проведення масових заходів біля Монументу Слави, на Марсовому полі, площі Ринок та на Пагорбі Слави», - зазначила у коментарі УНІАН Г.Пайонкевич.

До Львівської міської ради надійшло загалом 11 заявок на проведення заходів 9 травня.

«Юридичне управління Львівської міської ради мало достатньо підстав вважати, що задекларовані у заявках акції можуть спричинити загрозу громадській безпеці на 9-те травня, тому ми звернулись до суду», - розповіла Г.Пайонкевич.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня депутати Львівської міської ради провели позачергову сесію на якій депутати відхилили протест прокурора на ухвалу, якою раніше заборонили використовувати у Львові комуністичну, радянську і нацистську символіку.

8 травня Львівська міськрада направила позовну заяву до Львівського окружного адміністративного суду з вимогою заборонити проведення акцій 9 травня у Львові.

26 квітня депутати Львівської міської ради на сесії ухвалили рішення про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території міста. У рішенні йдеться про заборону використання цієї символіки на будівлях державних установ і комунальних підприємств Львова, а також під час проведення масових заходів.

3 травня прокурором Львів було внесено протест на ухвалу Львівської міської ради про заборону використання Прапора, що символізує перемогу у війні 1941-1945 років.