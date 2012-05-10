Захисники бояться, що суд над убивцями Оксани Макар буде закритим

24 травня у Миколаєві відбудеться попереднє судове засідання у справі Оксани Макар. Захисники спаленої живцем і померлої згодом у лікарні дівчини наполягають на відкритості судового процесу, передає Радіо Свобода.

«Ми як представники інтересів Макар, дуже боїмося, бо бачимо, яка іде підготовка до попереднього засідання, що примусило владу звернути увагу на вбивць, яких спочатку відпустила міліція. Ми вважаємо, що це має бути відкритий процес», – наголосив депутат Верховної Ради від НУНС Микола Катеринчук.

10 березня в Миколаєві троє хлопців заманили в квартиру Оксану Макар, зґвалтували її, а потім, щоб приховати сліди злочину, придушили і спробували спалити живцем. Дівчина вижила, але перебувала у вкрай важкому стані. 29 березня Макар померла.