Матір Оксани Макар взяли під охорону

Про це, як пише газета "Сегодня", заявив народний депутат України Микола Катеринчук, який надає юридичну допомогу матері загиблої дівчини Тетяні Суровицькій.

«До нашого представника зверталися певні особи, які хотіли домовитися про хід суду в інтересах підозрюваних. Погрожували і Тетяні (Суровицькій). МВС відреагувало, тому зараз вона під охороною», - заявив Катеринчук.