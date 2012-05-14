«Вишки Бойка» всерйоз заважають Газпрому

Російська монополія запропонувала "Нафтогазу" відмовитися від односторонніх проектів з розробки шельфу Чорного моря.

Як пише Комерсант Україна з посиланням на управлінні інформації ВАТ "Газпром", у п'ятницю компанія запропонувала НАК "Нафтогаз України" активізувати роботу зі створення СП для розробки структури Палласа на українській ділянці шельфу Чорного моря. Зокрема "Газпром" нібито пропонує використовувати для цього недавно придбані "Чорноморнафтогазом" бурові установки, що дозволяють видобувати вуглеводні на глибинах, досі недоступних для українських видобувальників.

Нагадаємо, про створення такого СП сторони домовилися ще в грудні 2010 року. Але, за словами директора департаменту видобутку газу і нафти "Нафтогазу" Олександра Зейкана, з того часу відбулися більше десятка зустрічей, які нічим конкретним не завершилися. Зараз же Росія закликає Україну приступити до практичної реалізації проекту. "Ми намагаємося пояснити, що решта односторонніх проектів на Чорноморському шельфі безперспективні і шкодять широкій енергетичній співпраці двох країн", - повідомило джерело в «Газпромі».

Дуже показовий той факт, що така пропозиція поступила відразу після того, як у п'ятницю до України прибула плавуча бурова установка "Петро Годованець" — перша з двох куплених минулого року Україною. Ця установка здатна бурити до 12 свердловин з однієї точки на глибині до 120 м і досягати максимальної глибини буріння 9 тис. м. Друга платформа прибуде в Україну до кінця року. Це дозволить почати буріння на Безіменному й Одеському родовищах, де планується використовувати обидві нові платформи. "Ці родовища повністю розвідані, і до них прокладені необхідні газопроводи. Почавши видобуток на цих ділянках, можна збільшити добування газу вже цього року", - говорить глава правління альянсу "Нова Енергія України" Валерій Боровик.

Вже цього року завдяки бурінню 6 свердловин "Чорноморнафтогаз" планує додатково добути 155 млн кубометрів газу. А до 2015 року — понад 3 млрд кубометрів. "Таким чином, ми на 10% скоротимо імпорт палива з Росії, на третину забезпечивши житлово-комунальний комплекс власним газом", - говорить Олександр Зейкан. "Виходячи з поточної закупівельної вартості імпортного газу ($416 за тисячу кубометрів), "Петро Годованець" окупиться, як тільки за допомогою цієї установки на Чорноморському шельфі видобудуть 1 млрд кубометрів українського газу. Це відбудеться на початку 2014 року", - переконаний голова правління "Чорноморнафтогазу" Валерій Ясюк.

На рішення "Газпрому" активізувати процес розробки структури Палласа могло вплинути і підписання в травні "Нафтогазом" рамкової угоди з німецькою RWE Supply & Trading про купівлю-продажі природного газу, зазначає пан Боровик.

У Міністерстві енергетики і вугільної промисловості до пропозиції "Газпрому" ставляться без ентузіазму.

Колишній уповноважений президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський нагадує, що минулого тижня Росія не видала дозволу на транспортування плавучої бурової установки через свої територіальні води.