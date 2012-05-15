Новий Трудовий кодекс може спровокувати заворушення

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив народний депутат України Юрій Кармазін (НУ-НС).

«У цілому, кодекс (ухвалення кодексу - УНІАН) може викликати колосальне потрясіння, аж до перекриття транспортних артерій тощо, коли люди зрозуміють, що їм пропонують. Тому вважаю, що до виборів діюча влада не має права виносити на розгляд такий законопроект», - зазначив депутат.

Однією з норм, яка порушує права трудящих, на думку Ю.Кармазіна, в законопроекті є надання права роботодавцям бути присутнім на засіданнях профспілок. За його словами, дана норма створює тиск на працівників при ухваленні рішень. «Право перебувати на засіданні профспілок – це тиск роботодавця», - підкреслив Ю.Кармазін, коментуючи даний законопроект.

Як зазначив народний депутат України Михайло Волинець (БЮТ-Батьківщина), незалежні профспілки 21 травня мають намір провести пікет Верховної Ради проти ухвалення нового проекту Трудового кодексу. У випадку, якщо законопроект все ж таки буде винесений на розгляд парламенту, на 25 травня планується провести ширшу акцію протесту проти ухвалення документа.

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Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко наприкінці 2011 року заявив про намір зосередитися в першу чергу на реформі трудових відносин, легалізації ринку праці та заробітних плат, захисті прав дітей і змінах у податковому законодавстві.

"Одним з найважливіших завдань у 2012 році буде ухвалення Трудового кодексу, який діє у нас з 70-х років минулого сторіччя без особливих змін. Також потрібні подальші зміни податкового законодавства. Перш за все, це стосуватиметься механізмів, які діють при операціях із країнами, де податки менші, ніж у нас - це Кіпр, деякі кантони Швейцарії, Ліхтенштейн", - заявив С.Тігіпко.

Проте Партія регіонів в листопаді 2011 року попросила тимчасово зняти з розгляду проект нового Трудового кодексу. С.Тігіпко обіцяв знайти компроміс із профспілками і роботодавцями в даному питанні.

Незалежні профспілки, у свою чергу, відзначають неконституційність ряду положень нового Трудового кодексу.