На Одещині заборонили пити воду

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на апаратній нараді в облдержадміністрації головний санітарний лікар Одеської області Людмила Засипко.

За її словами, фахівці дійшли таких висновків після обстеження готовності дитячих оздоровчих закладів до роботи цього літнього сезону.

За даними облСЕС, відзначила Л.Засипко, «рівень забрудненості питної води є неприпустимим, вона визнана небезпечною для вживання, у зв'язку з чим головлікарем Березовського району внесені розпорядження про закриття всіх оздоровчих таборів».

Найгірше, додала головний санлікар Одеської облСЕС, що «подібна ситуація з питною водою в Березовському районі спостерігалася і минулого року. Потрібно негайно вжити заходів щодо забезпечення населення якісною питною водою».