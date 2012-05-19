У Чорному морі ловили ворожу субмарину

Зокрема, вперше за кілька останніх років було виконано завдання з пошуку підводного човна у визначеному районі, повідомили УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС.

Крім того, фрегат «Гетьман Сагайдачний» і протичовновий корвет «Тернопіль» у морському полігоні бойової підготовки здійснили зенітно-ракетні стрільби, артилерійські стрільби по надводних цілях та по повітряних цілях. При виконанні стрільби по повітряних цілях скидання мішені забезпечувалося літаком морської авіаційної бригади Бе-12.

За інформацією заступника командувача ВМС України з бойової підготовки - начальника управління бойової підготовки капітана 1-го рангу Дениса Березовського, мішені були успішно поцілені. За попередніми оцінками, кораблі і морська авіація свою задачу виконали.

Як додав заступник командувача, під час виходу в море корабельне з’єднання також відпрацювало елементи спільного маневрування.

На борту фрегата під час виходу в море перебували головний інспектор Міністерства оборони України Валерій Фролов та головний інспектор ВМС Головної інспекції Міністерства оборони України контр-адмірал Олег Кузьменко.