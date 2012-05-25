У Харкові на «Турбоатомі» шукають бомбу
14:47, 25 травня 2012Суспільство
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У Харкові невідомий повідомив про замінування ТОВ «Турбоатом».
|У Харкові анонім повідомив про замінування «Турбоатома»
За вказаною адресою терміново виїхали керівництво ГУМВС України в Харківській області, Харківського міського управління міліції, працівники вибухотехнічної та кінологічної служб, слідчо-оперативна група, представники СБУ, МНС та швидка медична допомога.
Працівники вибухово-технічної служби проводять обстеження головного корпусу підприємства та прилеглої території.
На місці події працює слідчо-оперативна група, проводяться усі необхідні заходи для встановлення особи, що здійснила телефонний дзвінок до міліції.
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