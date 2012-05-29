Знам’янка просить Януковича повернути свято

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Знам’янської міської ради.

У зверненні мова йде про те, що «протягом десятиріч багатотисячний колектив Знам’янського залізничного вузла, а разом з ним і все місто Знам’янка, яке по праву зветься містом залізничників, щорічно впродовж тривалого часу відзначали День залізничника у першу неділю серпня. Вже стало доброю традицією відзначати це професійне свято на високому державному рівні. Тисячі династій машиністів, диспетчерів, зв’язківців, чергових по станції, колійників та інших провідних професій так чи інакше пов’язали свою долю з роботою на залізничному транспорті і по праву цим пишаються. За будь-якої ситуації в країні, її економічному, соціальному та політичному житті залізничники завжди наполегливо працювали для покращення життя наших громадян. Їх волевиявлення щодо відзначення у першу неділю серпня підтверджує єдність всіх залізничників СНД та спроможність працювати єдиним фронтом на величезних просторах наших країн».

***

День залізничника в Україні з 1993 року відзначається 4 листопада з ініціативи Львівської залізниці. Саме в цей день 1861 року на територію сучасної України - до Львова - прибув перший потяг, що називався «Ярославом».

Раніше працівники залізничних магістралей відзначали свій день в першу неділю серпня. Це перше професійне свято було засноване в Росії в 1896 році і приурочене до дня народження імператора Миколи I.