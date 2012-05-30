ЗМІ: Піраміда Мавроді МММ-2011 рухнула

Як повідомляють десятники і сотники піраміди, згори надійшло розпорядження про повне припинення виплат як виграшів, так і внесків учасників даної піраміди, пише видання «Юрист онлайн».

У терміновому порядку припиняють свою роботу офіси і осередки системи МММ-2011, всі готівкові гроші, що знаходилися в офісах представництв МММ-2011 в терміновому порядку були вивезені в невідомому напрямку, карткові рахунки заблоковані.

Як повідомляють самі учасники системи, зв'язок з так званими десятниками і сотниками системи майже повністю втрачений, виплати дійсно припинені. У випадку, коли все ж вдається зв'язатися з адміністраторами піраміди, вкладники отримують однакову відповідь «Піраміда рухнула, всіх попереджали, грошей немає і не буде».

Заяви про те, що все всім виплачують і піраміда функціонує не відповідає дійсності. За словами учасників, вкладники, які встигли забрати свої гроші, втратили до 90% вкладу.

У свою чергу «Комментарии» повідомляють, що засновник піраміди Сергій Мавроді визнав факт призупинення виплат. «У зв'язку з призупиненням виплат виграшів просимо всіх учасників системи не піддаватися паніці і звернутися до своїх десятникам для забезпечення повернення вкладів. Точні терміни можна уточнити у своїх десятників », - написав Мавроді в своєму блозі.

У той же час, вкладники з різних міст України пишуть на форумах і на сторінках Facebook про масове закриття офісів МММ-2011 в регіонах. Також масово лунають заяви про відмову МММ-2011 повернути вклади.