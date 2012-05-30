Рівненські податківці розповіли про новий вид шахрайства

Кількість гривневих мільйонерів на Рівненщині у 2011 році порівняно з попереднім роком збільшилася у п’ять разів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Державної податкової служби в області Віктор Башук.

За його словами, якщо за підсумками 2010 р. в області мільйонні доходи задекларували троє осіб, то нині – 15.

«Це є 15 громадян, які задекларували понад 1 млн грн доходів. А є громадяни, які задекларували майже 3 млн грн, точніше 2 млн 777 тисяч», - зазначив В.Башук.

Загалом декларації про доходи подали понад 20 тисяч осіб, серед яких майже три сотні платників податків, які одержали доходи за кордоном. Найбільша сума закордонного доходу зароблена у Росії - понад 300 тис. грн.

Податківці також повідомили, що 33 громадяни запізнилися із подачею декларацій, тому на них складено протоколи про адміністративне порушення, а матеріали буде передано до суду. Втім, зазначають у ДПС в області, якщо Президент підпише Податковий кодекс, то ці люди не нестимуть відповідальності за несвоєчасну подачу декларацій.

На прес-конференції податківці розповіли також про новий вид шахрайства в області. Зокрема почастішали випадки виявлення псевдоподатківців, коли невідомі особи дзвонять у ресторани та інші заклади обслуговування, представляються керівниками податкової служби і просять накрити стіл на обід чи вечерю. Через деякий час ці люди знову дзвонять, вибачаються, що, на жаль, запізнюються через невідкладні справи, тому обід відміняється. Натомість просять перерахувати 300 чи 400 гривень на певний рахунок, а взамін обіцяють вирішити проблеми з податками.

Тому податківці просять працівників цих закладів відразу повідомляти у міліцію про такі факти.