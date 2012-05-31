Для московських тролейбусів ВР змінила Податковий кодекс

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Севастопольської міської державної адміністрації, наголосивши на тому, що «зміни до закону були ініційовані керівництвом Севастопольської МДА в особі її голови Володимира Яцуби».

Як роз'яснили у прес-службі, 24 травня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення деяких податкових норм».

Згідно із прийнятими змінами, стаття 197 Податкового кодексу України доповнена пунктом про «безвідплатну передачу в державну або комунальну власність відповідних територіальних громад трамвайних вагонів, тролейбусів, автобусів для перевезення громадян на маршрутах (лініях) згідно з вимогами життєзабезпечення населених пунктів». Це і дозволить ввезти на територію України подаровані тролейбуси без сплати податків, відзначили в СМДА.

За інформацією прес-служби, два тролейбуси, що раніше прибули до міста з Москви, вже розмитнено. В.Яцуба вважає, що «зі спрощенням митних процедур буде прискорено процес доставки і розмитнення решти машин».

Разом з тим, ухвалений Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення деяких податкових норм» перебуває на підписанні у Президента України Віктора Януковича.