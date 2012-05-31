Інспектора СІЗО, в якому тримають Луценка, зловили на гарячому
08:09, 31 травня 2012Суспільство
2502 0
У Києві затримано інспектора Лук’янівського СІЗО, який проніс наркотичний засіб на територію пенітенціарної установи та намагався передати його ув’язненому.
Лук`янівське СІЗО знову у центрі уваги
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
За свої послуги інспектор СІЗО отримав хабар в сумі 200 грн, зазначається в повідомленні.
Проти затриманого столична прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 307 (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів), ч. 1 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter