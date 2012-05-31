Податкова відкрила центр сертифікації ключів електронного підпису

Державна податкова служба України (ДПСУ) відкрила центр сертифікації ключів електронного підпису, який надаватиме електронні ключі безкоштовно, передає кореспондент УНІАН.

«Ми відмовилися від ідеї робити платні сервіси, ми робимо це все безкоштовно... Видача, генерація ключів буде безкоштовною», - зазначив голова ДПСУ Олександр Клименко.

О.Клименко повідомив, що центр оснащено сучасним програмно-технічним обладнанням.

За його словами, центр зможе надавати до 2 тис. ключів електронного підпису на день.

Для обслуговування платників податків по всій території України створюється мережа окремих пунктів реєстрації заявників.

О.Клименко також повідомив, що витрати на створення центру становили 1,5 млн грн.