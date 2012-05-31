Одеса може втратити Приморський бульвар і Потьомкінські сходи

«Приморський бульвар знаходиться в небезпечній зоні - зсувній. Будівельники, які створювали бульвар і Потьомкінські, для того щоб уникнути руйнування від зсуву, зміцнили комплекс спеціальними спорудами для дренажу та провітрювання опорних конструкцій. Проте з часом ця страховка почала валитися, - розповіла «Сегодня» одеський архітектор Ірина Опрятова.

Фахівці, які обстежили підпірні конструкції, стверджують, що на окремих ділянках опори зруйновані на 80 відсотків.

Згідно з текстом висновку експертів, зсувні процеси може загрожувати всій верхній терасі Приморського бульвару.

Архітектори давно створили проект зміцнення підпірних конструкцій бульвару та відтворення у первісному вигляді відомого рибного ресторану. А в 2005 році навіть знайшлася компанія-інвестор, яка отримала в оренду територію Місячного парку разом з рестораном і пообіцяла упорядкувати його і зміцнити опорні конструкції. Але криза 2008 року зруйнував плани інвесторів.

Місцеві ж ЗМІ раніше повідомляли про те, що на ділянці схилів під Приморським бульваром, від Потьомкінських сходів до Воронцовського палацу, знесли стару підпірну стіну з ракушняка і замінили її на монолітний залізобетон.