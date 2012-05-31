Податківці з різних країн домовились працювати разом

Представники України, Бельгії, Великобританії, Грузії, Естонії, Ізраїлю, Казахстану, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі за участі Європейської Комісії домовились про спільне протистояння економічній злочинності.

Про це повідомив начальник податкової міліції України перед початком Міжнародної конференції «Побудова сучасної стратегії боротьби з фінансовими (податковими) злочинами», яка розпочалася сьогодні в м. Ірпінь (Україна, Київська область).

«В ході останніх зустрічей за сприяння Європейської Комісії ми досягли принципового розуміння необхідності об’єднання зусиль щодо боротьби з економічними злочинами. Не можуть бути ефективними локальні дії національних органів по протидії економічним зловживанням в умовах глобалізації і зниження бар’єрів для перетоку капіталів», - сказав Андрій Головач. За його словами, в ході конференції планується деталізація намірів і обговорення підходів щодо просування в напрямку реалізації цієї ініціативи.

За словами Андрія Головача, сьогодні податкова міліція України вже успішно співпрацює із колегами з 67 світу. «Високий рівень нашої міжнародної співпраці - це лише одне зі свідчень високого професіоналізму і передового досвіду, який накопичений в нашій структурі», - підкреслив начальник податкової міліції.

На Міжнародну конференцію «Побудова сучасної стратегії боротьби з фінансовими (податковими) злочинами» до України приїхали представники податкових/фіскальних поліцій з 12-ти країн світу. Також конференцію відвідали представники Європолу.

Податкова міліція України є ефективним державним інструментом для протистояння економічній злочинності.