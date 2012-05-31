Росія уважно стежить за роботою української податкової – депутат Держдуми

Про це заявив депутат Державної Думи РФ Ілля Костунов під час Міжнародної конференції «Побудова сучасної стратегії боротьби з фінансовими (податковими) злочинами», яка відбувається цими днями у Ірпені (Київська область).

«Сьогодні в Росії функції фінансового нагляду розподілено між різними відомствами, що, на маю думку, є не дуже ефективно. Говорячи образно, у нас є ті, хто відповідає за рукав, є ті, хто відповідає за ґудзик, а за піджак в цілому ніхто не відповідає, - розповів під час спілкування із журналістами Ілля Костунов. – Тому ми вітаємо та уважно стежимо за тими процесами, які тривають нині в Україні. Сьогодні ви робите стрибок і наближаєтеся до тих стандартів, яких Росія хоче досягнути лише у 2015 році».

За словами Іллі Костунова, головне, щоб вибудовувалися довірливі відносини між бізнесом та державою. «Ті реформи, які я на прикладі податкової міліції бачу в Україні, мені подобаються», - додав депутат Держдуми.

Конференція «Побудова сучасної стратегії боротьби з фінансовими (податковими) злочинами» відбувається з 31 травня по 1 червня у м. Ірпінь (Київська область).

Для взаємного обміну досвідом до України приїхали представники податкових/фіскальних поліцій з Бельгії, Великобританії, Грузії, Естонії, Ізраїлю, Казахстану, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі тощо. Також конференцію відвідали представники Європолу.

Основна мета конференції - визначення єдиного підходу до формування сучасної системи протидії економічній злочинності.