Росія уважно стежить за роботою української податкової – депутат Держдуми
У ході обговорення реформи власної системи правоохоронних органів Російська Федерація уважно стежить за роботою української податкової міліції.
Про це заявив депутат Державної Думи РФ Ілля Костунов під час Міжнародної конференції «Побудова сучасної стратегії боротьби з фінансовими (податковими) злочинами», яка відбувається цими днями у Ірпені (Київська область).
«Сьогодні в Росії функції фінансового нагляду розподілено між різними відомствами, що, на маю думку, є не дуже ефективно. Говорячи образно, у нас є ті, хто відповідає за рукав, є ті, хто відповідає за ґудзик, а за піджак в цілому ніхто не відповідає, - розповів під час спілкування із журналістами Ілля Костунов. – Тому ми вітаємо та уважно стежимо за тими процесами, які тривають нині в Україні. Сьогодні ви робите стрибок і наближаєтеся до тих стандартів, яких Росія хоче досягнути лише у 2015 році».
За словами Іллі Костунова, головне, щоб вибудовувалися довірливі відносини між бізнесом та державою. «Ті реформи, які я на прикладі податкової міліції бачу в Україні, мені подобаються», - додав депутат Держдуми.
Конференція «Побудова сучасної стратегії боротьби з фінансовими (податковими) злочинами» відбувається з 31 травня по 1 червня у м. Ірпінь (Київська область).
Для взаємного обміну досвідом до України приїхали представники податкових/фіскальних поліцій з Бельгії, Великобританії, Грузії, Естонії, Ізраїлю, Казахстану, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі тощо. Також конференцію відвідали представники Європолу.
Основна мета конференції - визначення єдиного підходу до формування сучасної системи протидії економічній злочинності.