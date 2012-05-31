Працівників Київського СІЗО взяли під ковпак СБУ, міліція і прокуратура

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

Так, за матеріалами проведених перевірок УСБУ в м. Києві цього року прокуратурою порушено дві кримінальні справи, з яких одна 30 травня була скерована до суду.

Інші три кримінальні справи порушені за результатами безпосередньо прокурорських перевірок, з яких одна сьогодні направлена до суду. Це справа за обвинуваченням посадовця СІЗО, який не забезпечив додержання правил внутрішнього розпорядку пенітенціарної установи та залишив двері корпусного відділення відчиненими, в результаті чого було допущено втечу ув’язненого (ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість).

30 травня було скеровано до суду кримінальну справу за обвинуваченням посадової особи Київського СІЗО у перевищенні службових повноважень. Працівник СІЗО, передав ув’язненим мобільні телефони (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу).