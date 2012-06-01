Сьогодні набуває чинності новий Митний кодекс

Нагадаємо, 21 квітня ц.р. Митний кодекс було опубліковано в газеті «Голос України» (№№73-74), і він набуває чинності з першого числа другого місяця після його публікації, тобто з 1 червня.

Як повідомляв УНІАН, парламент приймав кодекс двічі. Після його ухвалення 3 листопада 2011 року документ було ветовано Президентом України. 13 березня 2012 року Митний кодекс було ухвалено парламентом з поправками.

19 квітня Президент України Віктор Янукович підписав Митний кодекс, ухвалений Верховною Радою 13 березня ц.р.