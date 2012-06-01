Завтра - дощі, град, грози і шквали

Завтра, 2 червня, в Україні збережеться дощова погода з грозами.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, сильні дощі очікуються вночі у північних та центральних областях, вдень на Лівобережжі, в окремих пунктах град, лише вночі у східних областях, Криму та Приазов`ї без опадів.

Вітер переважно західний та південно-західний, 7-12м/с, місцями пориви та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15°, на узбережжі морів до 18°, в західних областях місцями 6-8° тепла; вдень 20-25°, у західних, північних та Вінницькій областях 14-19°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

У Києві та Київській області вночі та вранці дощі, грози, місцями сильні дощі та шквали 15-20 м/с; вдень подекуди невеликий дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі по області 10-15°, вдень 14-19°; у Києві вночі 12-14°, вдень 17-19°.

Сьогодні, 1 червня, температура води становить в Чорному морі 17-20° (в районі Ялти та Алушти 9-10°, Феодосії 15°), в Азовському морі 20-21°; в Дніпрі біля Києва - 20°.