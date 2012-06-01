Міжнародні експерти радять створити в Україні фінансову поліцію

Українська податкова міліція відповідає найвищим світовим стандартам. Про це заявили представники світових податкових/фіскальних поліцій під час Міжнародної конференції «Побудова сучасної стратегії боротьби з фінансовими (податковими) злочинами», що відбулася в Ірпені.

«Податкова міліція України постійно підтверджує високі стандарти професійності, особливо, зважаючи на умови, у яких вона працює, - вважає Ігоріс Кржечковскіс, який очолює службу розслідування фінансових злочинів у Литві. – З податковою міліцією України ми співпрацюємо з 1998 року, і з того часу змогли спільними зусиллями розкрити багато економічних злочинів».

Також, на переконання міжнародних експертів, в Україні було б доцільно розглянути питання створення фінансової поліції, яка б займалася усім спектром економічних злочинів. За європейським досвідом, повноваження, які нині розділені між різними службами, зокрема між прокуратурою та МВС, але зосереджені на одному майданчику, дозволяють значно посилити ефективність роботи. «Вже сьогодні українська податкова міліція є одним з найефективніших органів у Європі. Але якщо вона отримає додаткові функції, то буде відповідати європейським стандартам не лише у роботі, а й у повноваженнях», - підкреслив Геерт ван дер Бульт, який представляє службу податкової інформації та розслідувань Податкової і Митної адміністрації Нідерландів.

Конференція «Побудова сучасної стратегії боротьби з фінансовими (податковими) злочинами» відбувається з 31 травня по 1 червня у м. Ірпінь (Київська область).

Для взаємного обміну досвідом до України приїхали представники податкових/фіскальних поліцій з Бельгії, Великобританії, Грузії, Естонії, Ізраїлю, Казахстану, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі тощо. Також конференцію відвідали представники Європолу.

Основна мета конференції - визначення єдиного підходу до формування сучасної системи протидії економічній злочинності.