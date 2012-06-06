Правозахисниця поширила заяву для ЗМІ

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві, яку Р.Білоцерківська розповсюдила для ЗМІ.

Зокрема, як зазначається в заяві, «суддею Сєверодонецького міського суду І.Юзифовичем у попередньому розгляді моєї “кримінальної” справи від 26.09.2009 р. було винесено постанову, керуючись статтями 237, 240, 244, 245, 253 та 256 КПК України, та встановлено підсудність цієї справи Сєверодонецькому міському суду, яка не підлягає оскарженню».

Р.Білоцерківська звертає увагу також на те, що, рішення суду, а саме постанову, не можна змінити чи скасувати ні супроводжувальним листом, ні будь-який іншим документом, окрім як мотивованим рішенням суду вищої інстанції. У її випадку - Апеляційним судом Луганської області.

«До теперішнього часу постанова судді І.Юзифовича діє і є, зокрема для мене, обов’язковою до виконання. Існування діючої постанови про встановлення підсудності у місті Сєверодонецьку не породжує будь-яких обов’язків для мене відвідувати інший суд, ніж вказано у цьому рішенні суду, а саме Сєверодонецький міський суд. Думаю, логічним виходом із ситуації, що склалася, було б проведення виїзного суду у Сєверодонецьку», - вважає Р.Білоцерківська.

«Я готова прийти на цей суд і взяти участь у правовому вирішенні існуючої ситуації. Окрім цього, наголошую, що у матеріалах справи присутня вичерпна інформація та докази сфальшування справи Рими Білоцерківської, що дозволяє без моєї чи з моєю участю прийняти рішення прокуратурою про відмову від звинувачення. Тому для встановлення правосуддя та відмови прокуратурою від звинувачення моя участь не є критичним чинником», - говориться у заяві.

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Як повідомляв УНІАН, 22 травня Рубіжанський міський суд змінив запобіжний захід правозахисниці Р.Білоцерківській із підписки про невиїзд на взяття під варту.

Суд також оголосив Р.Білоцерківську в розшук. Приводом для такого рішення судді стала повторна неявка Р.Білоцерківської на судове засідання.

28 травня та 5 червня у Рубіжному судове засідання за клопотанням прокуратури про скасування запобіжного заходу у вигляді арешту правозахисниці Р.Білоцерківській не відбулося.

За інформацією керівника Всеукраїнського трудового руху «Солідарність» Костянтина Ільченка, правозахисницю Р.Білоцерківську не взято під арешт, вона перебуває в Севєродонецьку під охороною громадських організацій.

Р.Білоцерківська є лідером Севєродонецької правозахисної організації «Правовій простір». Кримінальну справу стосовно неї було порушено п'ять років тому за ст. 296, ч 1 КК (хуліганство) за те, що вона в Севєродонецьку допомагала жителям будинку № 51 по Гвардійському проспекту в їхній боротьбі проти будівництва торгового центру в безпосередній близькості від житлової будівлі. Р.Білоцерківська спробувала заблокувати роботу будівельного крана, підійнявшись на нього. Але в результаті одержала хімічні опіки обличчя від застосування забудовником газового балончика і опинилася на лаві підсудних.

У Севєродонецькому суді 7 суддів відмовилися від розгляду справи Р.Білоцерківської. Справу забрали в Рубіжне.