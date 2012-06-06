ВР заборонила держадміністраціям називати відділи відділами

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 263 із 269 карток народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до Закону «Про місцеві державні адміністрації», якими передбачено, що типове положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації та рекомендаційний перелік її структурних підрозділів затверджуються Кабінетом міністрів України.

Також вносяться зміни, якими передбачено, що голови місцевих державних адміністрацій затверджують положення про апарат місцевої державної адміністрації та положення про її структурні підрозділи.

Крім того, згідно з документом, замість використання таких назв структурних підрозділів, як "головні управління", "управління" та "відділи", вживатиметься універсальна форма - "структурні підрозділи".