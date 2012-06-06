Журналісти на свято отримали футболки із зображенням вояка УПА

Він також подарував їм футболки чорного кольору із зображенням бійця Української повстанської армії, скопійованим з деревориту відомого повстанського художника-графіка Ніла Хасевича.

Як передає кореспондент УНІАН, нагородження відбулося під час урочистого прийому у міського голови з нагоди Дня журналіста.

Крім зображення українського повстанця, на футболці також нанесено напис «12 історій про УПА». Саме таку назву має конкурс серед учнівської молоді міста, присвячений 70-річчю УПА, яке відзначатимуть у 2012 році.

Суть конкурсу полягає в тому, що діти напишуть 12 історій, які будуть своєрідними текстовими ілюстраціями до картин про УПА, які намалюють місцеві художники. Картини разом з текстами будуть вміщені на спеціальному інтернет-сайті в одній із відомих соціальних мереж.

"Ідеологія проекту "12 історій про УПА" полягає в наступному - ми хочемо звернути увагу молодих рівнян на речі, які є цінними в історії створення України. У даному випадку ми говоримо про Українську повстанську армію. Ми хочемо щоб вони активно цікавилися цими речами, щоб цікавилися щиро", - зазначила заступник міського голови Рівного Галина Кульчинська.

Міський голова також нагородив грамотами й подарунками тих працівників ЗМІ, які активно висвітлювали життя міста.